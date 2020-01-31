В Германии назвали срок до начала эксплуатации газопровода

"Северный поток – 2" будет запущен примерно через год. Об этом сообщил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в пятницу, 31 января.

Отвечая на вопросы студентов Уральского федерального университета в Екатеринбурге, он отметил, что обсуждал эту тему с руководством "Газпрома", в частности с председателем правления компании Алексеем Миллером.

"По итогам моих разговоров с Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск газопровода в работу должен состояться в конце 2020 г. либо самое позднее в первом квартале 2021 года", – передает ТАСС слова дипломата.

Строительство газопровода "Северный поток – 2", две нити которого тянутся от побережья России до Германии по дну Балтийского моря, остановилось после того, как швейцарский трубоукладчик Allseas отказался выполнять работы из-за опасений попасть под санкции США.

В Берлине осудили Вашингтон за вмешательство в вопросы европейского энергообеспечения, сообщает НСН. Россия сейчас изучает несколько вариантов завершения проекта, но власти уверяют, что "Северный поток-2" обязательно будет запущен.