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Запуска "Северного потока - 2" придется подождать

Запуска "Северного потока-2" придется подождать
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Германии назвали срок до начала эксплуатации газопровода

"Северный поток – 2" будет запущен примерно через год. Об этом сообщил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в пятницу, 31 января.

Отвечая на вопросы студентов Уральского федерального университета в Екатеринбурге, он отметил, что обсуждал эту тему с руководством "Газпрома", в частности с председателем правления компании Алексеем Миллером.

"По итогам моих разговоров с Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск газопровода в работу должен состояться в конце 2020 г. либо самое позднее в первом квартале 2021 года", – передает ТАСС слова дипломата.

Строительство газопровода "Северный поток – 2", две нити которого тянутся от побережья России до Германии по дну Балтийского моря, остановилось после того, как швейцарский трубоукладчик Allseas отказался выполнять работы из-за опасений попасть под санкции США.

В Берлине осудили Вашингтон за вмешательство в вопросы европейского энергообеспечения, сообщает НСН. Россия сейчас изучает несколько вариантов завершения проекта, но власти уверяют, что "Северный поток-2" обязательно будет запущен.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Достали потоками!Сначала нам дайте газ а потом за бугор!
Гость
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Товарищи немцы давайте в наш мир. Сразу проблемы отпадут у всех вас окружающих
Гость
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Что-то зачастил посол ФРГ на Урал. Скучает по Росселю?
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