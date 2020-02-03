Пока европейский трубопровод удается заполнить только на треть

Варшава хочет направить норвежский газ в Европу и заменить им российское сырье. На днях польская государственная нефтегазовая компания PGNiG купила 10% акций одного из норвежских газовых месторождений. В общей сложности, она уже имеет разные доли на пяти промыслах в Норвегии, где добыча газа уже ведется, и шести месторождениях, работы на которых еще не начиналась.

"Наша цель – получить как можно больше собственного газа для поставок из Норвегии в Польшу к запуску "Балтийского газопровода", – не скрывает председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.

"Балтийский газопровод" – труба, которую только планируется построить и запустить в 2023 году. По ней газ из Норвегии должен будет поступать через Данию в Польшу. Но пока заполнение трубы гарантировано только на треть объема, пишет EADaily. И то лишь в том случае, если разведданные подтвердятся реальной добычей на новых месторождениях.

Ранее Польша объявила, что не намерена подписывать контракт на поставку российского газа после 2022 г., поскольку будет полностью обеспечена сырьем по "Балтийскому газопроводу". В связи с этим Варшава выступает ярым критиком проекта "Северный поток – 2", указывая, что всегда сможет поделиться с европейцами топлива, добытым на ее месторождениях.