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Вашингтон обложит санкциями покупателей газа из "Северного потока-2"

Вашингтон обложит санкциями покупателей газа из "Северного потока-2"
Фото: Bernd Wustneck/dpa/www.globallookpress.com
Американцы готовят для европейцев настоящую топливную вендетту

Властям США показалось мало ввода санкций в отношении строителей "Северного потока – 2", теперь они хотят окончательно задушить проект, задумав новый пакет рестрикций. На этот раз заокеанская дубина ударит по инвесторам и компаниям, которые намерены закупать российский газ.

Американцы торопятся, чтобы строители даже не успели приступить к возобновлению работ по укладке оставшихся труб в Балтийском море, замороженным в конце 2019 года.

Как пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, Конгресс готов принять новые санкции уже в феврале или марте, "если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода".

Ограничительные меры будут направлены против европейских инвесторов "СП-2" или, "по возможности", фирм, принимающих газ из российского трубопровода.

"Мы знаем, что американцы полны решимости уничтожить "Северный поток – 2", – сказал представитель немецкой энергетической компании Uniper, которая участвует в финансировании трубопровода.

По его словам, о "возможных дальнейших действиях американцев" хотя и не хотелось бы размышлять, но "следить за развитием событий будем очень внимательно".

Помимо немецких компаний Uniper и Wintershall Dea, в "СП-2" участвуют французская Engie, австрийская OMV и британо-голландская Shell Group. Они несут 50% финансирования проекта. Российский газовый концерн "Газпром" является собственником и оператором газопровода, напоминает издание.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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