Новая мера США против "Северного потока - 2" станет оплеухой Европе
Очередной пакет санкций, предложенный Конгрессом США для противодействия поставкам российского газа в Европу, не помешает строительству "Северного потока – 2", но критически обострит американо-европейские отношения. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
"История с расширением списка компаний опасна для самих американцев, потому что будет ссорить Европу с Америкой. Если Вашингтон ради наказания "Газпрома" начнет бить европейские фирмы и направо-налево раздавать оплеухи, то наткнется на неприятности", – подчеркнул Митрахович в интервью "Вечерней Москве".
Накануне стало известно, что в Вашингтоне придумали наказание не только для строителей российских экспортных трубопроводов, но и для тех, кто решится заключить потом контракт на поставку углеводородов из РФ по этим трубам. В случае с "Северным потоком – 2" это, как минимум, компании-соинвесторы проекта: немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и британо-голландская Royal Dutch Shell. Пострадать могут и иностранные компании, оказывающие логистические услуги в балтийском регионе, и поставщики стройматериалов.
"Это серьезный вызов для европейского бизнеса, Америка может перегнуть палку", – предупредил эксперт.
В декабре 2019 г. Вашингтон принял закон, в котором прописаны меры против строителей "Северного потока-2". После этого швейцарский трубоукладчик Allseas свернул работы. В результате запуск газопровода в эксплуатацию отложен как минимум на год.
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