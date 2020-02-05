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Германия ополчилась на США из-за санкций против "Северного потока-2"

Германия ополчилась на США из-за санкций против "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Немцы не поняли, почему их наказывают за покупку российского газа

Германские власти наотрез отказываются воспринимать любые ограничения политического характера. Об этом заявил МИД ФРГ, комментируя вчерашнюю новость о возможном введении новых санкций США в отношении проекта "Северный поток – 2".

В дипведомстве отметили, что там не занимаются спекуляциями.

"Правительство находится в контакте с американскими партнерами по всем важным двусторонним и международным вопросам. Позиция правительства известна – оно отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций", – цитирует РИА "Новости" заявление министерства иностранных дел Германии.

В свою очередь, и в самих Штатах нет уверенности в необходимости введения очередных рестрикций в адрес "СП-2". Такую точку зрения высказал сенатор от Демократической партии, член комитета по иностранным делам Бен Кардин, подчеркнув при этом, что российский газопровод является ошибкой.

Напомним, накануне немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические источники в Вашингтоне, написало, что Конгресс США якобы задумал одобрить уже в феврале или марте новый пакет санкций против "Северного потока – 2". Причем на этот раз под американскую дубину якобы должны попасть инвесторы и компании, принимающие наш газ по газопроводу, т.е. фактически немецкие потребители.

В России полагают, что такими методами Вашингтону не удастся остановить окончание строительства "СП-2", зато он навлечет на себя гнев европейских партнеров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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член комитета по иностранным делам Бен Кардин, подчеркнув при этом, что российский газопровод является ошибкой. а американцы всегда исправляют ошибки.
Гость
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Имперское жало "Северного потока - 2" затупилось? Какое облегчение!
Мизантроп VI
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А какие методы есть у Германии, чтобы ответить США, если они введут санкции и штрафы для немецких инвесторов и покупателей газа?
Она даже не может полностью распорядится своей собственной землёй, часть которой оккупируют войска США, да ещё и денег дерут за свою оккупацию!
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