Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Судьба "Северного потока - 2" вновь попала в руки Дании

Судьба "Северного потока - 2" вновь попала в руки Дании
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
От Копенгагена зависит, будет ли газопровод запущен в сентябре 2020 года

Изменения в плане реализации проекта "Северный поток – 2" должна утвердить Дания. Это подтвердил пресс-секретарь Датского энергетического агентства (ДЭА) Туре Фалбе-Хансен. По его словам, соответствующая заявка от компании-оператора Nord Stream 2 AG уже поступила. В ней содержится просьба разрешить выполнение работ российским трубоукладчикам.

Швейцарский подрядчик Allseas остановил работы в Балтийском море, когда оставалось проложить всего 160 км трубопровода. Заканчивать работы, по требованию Дании, должно судно, оборудованное современной системой динамического позиционирования (ДП). Это поможет избежать случайных подрывов – дно Балтийского моря в этом районе до сих пор нашпиговано минами времен Второй мировой войны, а также удержит судно в заданной точке при любом ветре и течении, уточняет РИА "Новости".

В РФ есть только одно судно с системой динамического позиционирования – "Академик Черский", но оно занято на другом проекте. Поэтому Nord Stream 2 AG предложила иной вариант: использовать российские трубоукладочные баржи "Фортуна" и "Дефендер" в связке с судами, оборудованными ДП, – якореразведчиками Kamara и Mustang.

В Копенгагене соответствующую заявку пока изучают, но Kamara уже появился в немецком порту Мукран, являющимся одной из строительных баз "Северного потока – 2". Если датчане в течение месяца согласуют такую "тандемную" укладку труб, работы в Балтийском море возобновятся уже в марте. В день строители смогут продвигаться на 1,5 километра. То есть к середине лета труба будет полностью проложена, и уже осенью ее можно будет открыть для поставки газа в Европу. Ждем.

Ранее в США пригрозили принять санкции против покупателей газа, поставленного по "Северному потоку – 2".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей