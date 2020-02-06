Судьба "Северного потока - 2" вновь попала в руки Дании
Изменения в плане реализации проекта "Северный поток – 2" должна утвердить Дания. Это подтвердил пресс-секретарь Датского энергетического агентства (ДЭА) Туре Фалбе-Хансен. По его словам, соответствующая заявка от компании-оператора Nord Stream 2 AG уже поступила. В ней содержится просьба разрешить выполнение работ российским трубоукладчикам.
Швейцарский подрядчик Allseas остановил работы в Балтийском море, когда оставалось проложить всего 160 км трубопровода. Заканчивать работы, по требованию Дании, должно судно, оборудованное современной системой динамического позиционирования (ДП). Это поможет избежать случайных подрывов – дно Балтийского моря в этом районе до сих пор нашпиговано минами времен Второй мировой войны, а также удержит судно в заданной точке при любом ветре и течении, уточняет РИА "Новости".
В РФ есть только одно судно с системой динамического позиционирования – "Академик Черский", но оно занято на другом проекте. Поэтому Nord Stream 2 AG предложила иной вариант: использовать российские трубоукладочные баржи "Фортуна" и "Дефендер" в связке с судами, оборудованными ДП, – якореразведчиками Kamara и Mustang.
В Копенгагене соответствующую заявку пока изучают, но Kamara уже появился в немецком порту Мукран, являющимся одной из строительных баз "Северного потока – 2". Если датчане в течение месяца согласуют такую "тандемную" укладку труб, работы в Балтийском море возобновятся уже в марте. В день строители смогут продвигаться на 1,5 километра. То есть к середине лета труба будет полностью проложена, и уже осенью ее можно будет открыть для поставки газа в Европу. Ждем.
Ранее в США пригрозили принять санкции против покупателей газа, поставленного по "Северному потоку – 2".
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