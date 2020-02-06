Санкции США коснутся всех потребителей российского топлива в ЕС

В Европе ожидают повышения стоимости газа. Об этом сообщил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

По его мнению, санкции США против газопровода "Северный поток – 2" негативно влияют на энергобезопасность в Европе. Если меры будут применены на практике, возможны перебои с поставками газа. Об этом можно судить на примере ситуации с иранской нефтью, предположил Зеле:

"В сфере газа это приведет к региональным изменениям. Такой сценарий может очень сильно сказаться на ценах на газ в Европе", – цитирует ТАСС главу OMV.

Ранее в США предупредили, что готовы принять санкции против покупателей российского газа, поставленного по "Северному потоку – 2", если газопровод будет построен.

В Москве ранее заявляли, что строительство будет окончено российскими силами. Срок реализации проекта сейчас вновь зависит от Дании.