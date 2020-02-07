Германия отказалась считать себя американским штатом

Правительство ФРГ должно поднять Евросоюз на борьбу с доминированием США. К этому призвал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его мнению, сейчас Европа демонстрирует беспомощность перед Америкой, вместо того чтобы всем вместе выступить на защиту своего суверенитета. А США этим пользуются и под предлогом санкций против "Северного потока – 2" уничтожают успешные коммерческие связи европейских стран.

"Действия американцев достигли уровня, когда это невыносимо. Необходимо противодействовать этому со всеми вытекающими последствиями. Мы не штат США, Европа тоже им не является. Мы суверенная страна, которая самостоятельно определяет свою политику, в том числе энергетическую. Соединенные Штаты ставят под сомнение этот суверенитет", - заявил Эрнст в интервью РИА "Новости".

По словам немецкого парламентария, теперь уже ни у кого нет сомнений, что США выступают против "Северного потока – 2", преследуя исключительно собственную коммерческую выгоду:

"Вопрос энергоснабжения Украины был предлогом. США нет дела до Украины, речь идет однозначно о собственных экономических интересах. Россия и Украина договорились о транзите газа, но эффекта разрядки не последовало. США хотят поставлять свой газ в Европу", – подчеркнул Эрнст.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне готовят новый пакет санкций против газопровода "Северный поток – 2". Он затронет инвесторов проекта и компании, которые заключат контракты на поставку газа по новой трубе, которая может быть введена в эксплуатацию уже в сентябре 2020 года.