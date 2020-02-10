Достроит "Северный поток - 2": "Академик Черский" покинул стоянку
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Находки, где стояло с октября 2019 года. Об этом стало известно из данных портала Vesselfinder.
Корабль, который способен достроить "Северный поток – 2", прибудет в Сингапур 22 февраля. Куда дальше отправится судно, пока не известно. Тем не менее несколько изданий написали, что "Академик Черский" поможет завершить работы по укладке труб газопровода в Балтийском море. Телеграм-канал РИА "Новости" отметил, что через Сингапур, Суэцкий канал и Гибралтар пролегает путь из Тихого океана в Атлантический, в том числе в Балтику.
Судно находится в эксплуатации компании "Газпром" с 2016 г., отмечает издание "Свободная пресса".
Строительство "Северного потока – 2" приостановилось после того, как США ввели санкции против проекта. Швейцарская компания Allseas отозвала свои суда из Балтийского моря. Позже президент России Владимир Путин сообщил, что в сложившейся ситуации запуск "Северного потока – 2" откладывается на конец 2020-го – начало 2021 г., уточняет телеканал "360".
Министр энергетики РФ Александр Новак говорил о том, что газопровод достроят своими силами с помощью "Академика Черского". О том же заявлял генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов и сообщал начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян
Предполагалось, что "Северный поток – 2", который представит собой две нитки общей мощностью 55 млрд. куб. газа в год, запустят к концу 2019-го. Газопровод пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря.
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