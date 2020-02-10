Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Достроит "Северный поток - 2": "Академик Черский" покинул стоянку

Достроит "Северный поток - 2": "Академик Черский" покинул стоянку
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Корабль отправился в Сингапур

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Находки, где стояло с октября 2019 года. Об этом стало известно из данных портала Vesselfinder.

Корабль, который способен достроить "Северный поток – 2", прибудет в Сингапур 22 февраля. Куда дальше отправится судно, пока не известно. Тем не менее несколько изданий написали, что "Академик Черский" поможет завершить работы по укладке труб газопровода в Балтийском море. Телеграм-канал РИА "Новости" отметил, что через Сингапур, Суэцкий канал и Гибралтар пролегает путь из Тихого океана в Атлантический, в том числе в Балтику.

Судно находится в эксплуатации компании "Газпром" с 2016 г., отмечает издание "Свободная пресса".

Строительство "Северного потока – 2" приостановилось после того, как США ввели санкции против проекта. Швейцарская компания Allseas отозвала свои суда из Балтийского моря. Позже президент России Владимир Путин сообщил, что в сложившейся ситуации запуск "Северного потока – 2" откладывается на конец 2020-го – начало 2021 г., уточняет телеканал "360".    

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил о том, что газопровод достроят своими силами с помощью "Академика Черского". О том же заявлял генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов и сообщал начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян

Предполагалось, что "Северный поток – 2", который представит собой две нитки общей мощностью 55 млрд. куб. газа в год, запустят к концу 2019-го. Газопровод пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
<цензура>-<цензура>-<цензура> !!!
Гость
Ответить
Хм.. переделали старую статью, но не всю. :)
"запустят к концу 2019-<цензура>"
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей