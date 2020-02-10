Корабль отправился в Сингапур

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Находки, где стояло с октября 2019 года. Об этом стало известно из данных портала Vesselfinder.

Корабль, который способен достроить "Северный поток – 2", прибудет в Сингапур 22 февраля. Куда дальше отправится судно, пока не известно. Тем не менее несколько изданий написали, что "Академик Черский" поможет завершить работы по укладке труб газопровода в Балтийском море. Телеграм-канал РИА "Новости" отметил, что через Сингапур, Суэцкий канал и Гибралтар пролегает путь из Тихого океана в Атлантический, в том числе в Балтику.

Судно находится в эксплуатации компании "Газпром" с 2016 г., отмечает издание "Свободная пресса".

Строительство "Северного потока – 2" приостановилось после того, как США ввели санкции против проекта. Швейцарская компания Allseas отозвала свои суда из Балтийского моря. Позже президент России Владимир Путин сообщил, что в сложившейся ситуации запуск "Северного потока – 2" откладывается на конец 2020-го – начало 2021 г., уточняет телеканал "360".

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил о том, что газопровод достроят своими силами с помощью "Академика Черского". О том же заявлял генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов и сообщал начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян

Предполагалось, что "Северный поток – 2", который представит собой две нитки общей мощностью 55 млрд. куб. газа в год, запустят к концу 2019-го. Газопровод пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря.