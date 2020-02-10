Крюк на полмира: Россия хитрит с достройкой "Северного потока - 2"
Россия собирается достроить "Северный поток – 2", используя сразу два судна – корабль "Академик Черский" и трубоукладочную баржу "Фортуна". Но для этого нужно договориться с Данией о послаблении, так как пока последняя на датском участке работать не может.
Об этом в интервью "НСН" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, большую часть переговоров сейчас ведет Германия как заинтересованная сторона в скорейшем завершении работ.
"Судно "Академик Черский" раньше строило газопроводы на шельфе Сахалина, а они там меньшего диаметра", – подчеркнул эксперт.
Вместе с тем он так и не решился объяснить, почему 9 февраля "Академик Черский" вышел из порта Находка и отправился в Сингапур, где корабль ждут 22 февраля.
Как отметил Юшков, судно задержалось в порту Находки, потому что шла перенастройка оборудования. А вот идет "Академик Черский" напрямую в Балтийское море или движется в Сингапур, сказать трудно. Эксперт предположил, что конечную точку специально не указывают, чтобы на дать американцам оснований вводить санкции против него.
В любом случае путь в Балтийское море через Сингапур будет неблизким. Ранее США санкциями остановили строительство "Северного потока – 2", который был практически готов.
Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка
Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик