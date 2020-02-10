Корабли "убегают" от американских санкций

Россия собирается достроить "Северный поток – 2", используя сразу два судна – корабль "Академик Черский" и трубоукладочную баржу "Фортуна". Но для этого нужно договориться с Данией о послаблении, так как пока последняя на датском участке работать не может.

Об этом в интервью "НСН" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, большую часть переговоров сейчас ведет Германия как заинтересованная сторона в скорейшем завершении работ.

"Судно "Академик Черский" раньше строило газопроводы на шельфе Сахалина, а они там меньшего диаметра", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он так и не решился объяснить, почему 9 февраля "Академик Черский" вышел из порта Находка и отправился в Сингапур, где корабль ждут 22 февраля.

Как отметил Юшков, судно задержалось в порту Находки, потому что шла перенастройка оборудования. А вот идет "Академик Черский" напрямую в Балтийское море или движется в Сингапур, сказать трудно. Эксперт предположил, что конечную точку специально не указывают, чтобы на дать американцам оснований вводить санкции против него.

В любом случае путь в Балтийское море через Сингапур будет неблизким. Ранее США санкциями остановили строительство "Северного потока – 2", который был практически готов.