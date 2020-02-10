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Крюк на полмира: Россия хитрит с достройкой "Северного потока - 2"

Крюк на полмира: Россия хитрит с достройкой "Северного потока - 2"
Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Корабли "убегают" от американских санкций

Россия собирается достроить "Северный поток – 2", используя сразу два судна – корабль "Академик Черский" и трубоукладочную баржу "Фортуна". Но для этого нужно договориться с Данией о послаблении, так как пока последняя на датском участке работать не может.

Об этом в интервью "НСН" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, большую часть переговоров сейчас ведет Германия как заинтересованная сторона в скорейшем завершении работ.

"Судно "Академик Черский" раньше строило газопроводы на шельфе Сахалина, а они там меньшего диаметра", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он так и не решился объяснить, почему 9 февраля "Академик Черский" вышел из порта Находка и отправился в Сингапур, где корабль ждут 22 февраля.

Как отметил Юшков, судно задержалось в порту Находки, потому что шла перенастройка оборудования. А вот идет "Академик Черский" напрямую в Балтийское море или движется в Сингапур, сказать трудно. Эксперт предположил, что конечную точку специально не указывают, чтобы на дать американцам оснований вводить санкции против него.

В любом случае путь в Балтийское море через Сингапур будет неблизким. Ранее США санкциями остановили строительство "Северного потока – 2", который был практически готов. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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та нее,не достроит газпром,свиньи в восторге,мост не построили и поток 2 не достроят
зато на свиноферме всем выдали труселя (пока в горошек)
Гость
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когда уж сдохнет эта америка уже всех задолбала
Гость
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путин вокруг нажил врагов -не надо бряцать оружием и всем его показывать
zx
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если бы ты жил на ua ты бы знал где хитрят
Гость
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Утонет по дороге? Развалится на части? Какие еще версии?
Гость
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Россия хитрит всегда!!!!!!
Это русский мир, безмозглые!
1
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