Москва в состоянии достроить газопровод самостоятельно

В последнее время эксперты отвечают на два ключевых вопроса по "Северному потоку – 2": убьют ли новые американские санкции приостановленный проект и сможет ли Россия проложить трубу на Балтике без помощи иностранных судов. Последнее более чем актуально, поскольку у "Газпрома" в данном вопросе не так уж много вариантов.

На фоне сообщений о покинувшем порт в Находке российском трубоукладчике "Академике Черском", все СМИ заинтересовались конечной целью его похода. Поскольку судну необходимо добраться к месту остановки прокладки газопровода в водах Балтийского моря так, чтобы ни на кого не пали санкции США, то путь корабля будет непростым.

Тем не менее, по мнению директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, "СП-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона в адрес участников проекта.

"Надо сказать, что Россия способна завершить этот проект собственными силами", – заявил он в комментарии ФБА "Экономика сегодня".

Эксперт полагает, что давление американцев закончится на уровне заявлений. Правосудов отметил, что реализацию подобных проектов, отстроенных почти полностью, никто не бросает, тем более, что в нашу трубу деньги вложил не только "Газпром", но и европейские компании.

"Проект, реализованный более чем на 90%, никогда не бросается", – подчеркнул он.

По его информации, строителям нужно уложить 100 с небольшим километров "СП-2" не самых сложных участков.

"Я надеюсь, что до конца года все эти работы завершатся, а сам газопровод введут в эксплуатацию", – резюмировал эксперт.

Напомним, в начале февраля из-за океана пришла весточка о планах властей США ввести очередной пакет рестрикций в отношении российской трубы, причем под американской дубиной могут оказаться непосредственной европейские покупатели нашего газа.

