Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Остановить "Северный поток-2" санкциями Вашингтона невозможно

Остановить "Северный поток-2" санкциями Вашингтона невозможно
Фото: Norbert Fellechner, via www.imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Москва в состоянии достроить газопровод самостоятельно

В последнее время эксперты отвечают на два ключевых вопроса по "Северному потоку – 2": убьют ли новые американские санкции приостановленный проект и сможет ли Россия проложить трубу на Балтике без помощи иностранных судов. Последнее более чем актуально, поскольку у "Газпрома" в данном вопросе не так уж много вариантов.

На фоне сообщений о покинувшем порт в Находке российском трубоукладчике "Академике Черском", все СМИ заинтересовались конечной целью его похода. Поскольку судну необходимо добраться к месту остановки прокладки газопровода в водах Балтийского моря так, чтобы ни на кого не пали санкции США, то путь корабля будет непростым.

Тем не менее, по мнению директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, "СП-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона в адрес участников проекта.

"Надо сказать, что Россия способна завершить этот проект собственными силами", – заявил он в комментарии ФБА "Экономика сегодня".

Эксперт полагает, что давление американцев закончится на уровне заявлений. Правосудов отметил, что реализацию подобных проектов, отстроенных почти полностью, никто не бросает, тем более, что в нашу трубу деньги вложил не только "Газпром", но и европейские компании.

"Проект, реализованный более чем на 90%, никогда не бросается", – подчеркнул он.

По его информации, строителям нужно уложить 100 с небольшим километров "СП-2" не самых сложных участков.

"Я надеюсь, что до конца года все эти работы завершатся, а сам газопровод введут в эксплуатацию", – резюмировал эксперт.

Напомним, в начале февраля из-за океана пришла весточка о планах властей США ввести очередной пакет рестрикций в отношении российской трубы, причем под американской дубиной могут оказаться непосредственной европейские покупатели нашего газа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Конечно способна. Как тяжело пару труб замочить под водой.
Гость
Ответить
НЕТ !!!
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей