У оператора "Северного потока-2" нет нового плана его достройки
Nord Stream 2 не обращался в Датское энергетическое агентство с просьбой внести изменения в разрешительные документы на строительство "Северного потока – 2", чтобы газопровод можно было уложить на Балтике в обход на санкций США. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на пресс-службу проектной компании.
В DEA также подтвердили, что не получали такую заявку от оператора "СП-2". Тем не менее в агентстве не исключили, что подобную просьбу они могут рассмотреть в случае поступления.
Ранее в РИА "Новости" появилась информация о том, что Nord Stream 2 в начале января подал заявку в DEA и обсуждает с датским ведомством возможность укладки газопровода с помощью "тандемов" – якорных трубоукладочных барж совместно с судами, оборудованными системой динамического позиционирования (безъякорными, на которые было выдано изначально разрешение).
В самом агентстве отметили, что первый трубопровод "Северный поток", проложенный по дну Балтийского моря и запущенный "Газпромом" в 2011 году, строился именно якорными судами, хотя технически это и сложнее. Напомним, "СП-2" укладывается почти полностью по маршруту "старшего" собрата.
По данным издания РБК, российский монополист намерен использовать трубоукладчики, принадлежащие госкомпании "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), "Фортуна" и "Дефендер" вместе с буксирами Mustang и Kamara. Последний как раз оснащен системой динамического позиционирования.
При этом, как полагают эксперты газеты, у владельца тех судов, которые будут достраивать газопровод, в любом случае не останется обходных маневров от санкционной дубины Вашингтона – США наложит рестрикции даже на те компании, которые попытаются использовать в качестве "прокладок" при передачи активов, чтобы поставить барьер перед главным держателем судов. Первой жертвой американских санкций называют "Газпром флот", которому принадлежат возможные участники достройки "СП-2" трубоукладчики "Академик Черский" и "Эверест".
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