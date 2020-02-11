Российский монополист выступил с оптимистичным прогнозом

Запуск газопровода "Северный поток – 2" запланирован на конец нынешнего года. Это следует из презентации "Газпрома", которая подготовлена компанией ко дню инвестора в Нью-Йорке.

Как сообщает ТАСС, в документе нашего концерна говорится кратко:

"Запуск: конец 2020 года".

Добавим, данную презентацию монополист предъявит общественности аккурат в стране, которая ввела самые жесткие санкции в отношении "СП-2". Может, "Газпром" решил потроллить американские власти. Тем более, что все последние дни чуть ли не каждый день в СМИ появляются заметки о планах оператора проекта Nord Stream 2 обойти рестрикции Вашингтона, все сделавшего, чтобы заморозить прокладку труб.

Только сегодня вышла статья в РБК со ссылкой на экспертов о невозможности найти такой трубоукладчик в мире и в РФ, чтобы американская дубина не ударила больно по любому владельцу такого судна, как, пожалуйста, – проект будет достроен.

Кстати, в этом же материале сообщается, что Датское энергетическое агентство вполне готово рассмотреть заявление "Газпрома" (если таковое поступит) на предмет разрешения прокладывать трубы по дну Балтики "тандемом", т.е. при помощи якорных трубоукладочных барж совместно с судами, оборудованными системой динамического позиционирования. Ранее разрешение было выдано на безъякорные корабли.

