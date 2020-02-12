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Польша нашла способ перекрыть "Северный поток - 2"

Польша нашла способ перекрыть "Северный поток - 2"
Фото: Jorg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Российский проект уничтожат в угоду несуществующим конкурентам

Варшава потребовала у "Газпрома" документы по "Северному потоку – 2". Как заявили в польском комитете конкуренции и защиты потребителей (UOKiK), эта информация нужна для расследования по вопросу нарушения антимонопольного законодательства республики.

Обвинения в создании неконкурентных условий для других участников рынка Варшава предъявила "Газпрому" в 2018 г., передает РИА "Новости". Одновременно уведомления получили европейские соинвесторы проекта "Северный поток – 2": британо-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall. Причем французской компании польское антимонопольное ведомство за прошедшее время успело выписать штраф в размере $44,7 млн за то, что она проигнорировала его требование предоставить запрашиваемые данные.

Российский "Газпром" пытался оспорить сам факт изучения Польшей деталей финансирования строительства газопровода. Однако в UOKiK заявили, что проект "Северный поток – 2" финансируют на 50% европейские кредиторы, а это дескать нарушает права других операторов, которые могли бы тоже захотеть проложить трубу и снабжать страны ЕС топливом.

"Северный поток – 2" планировалось запустить в эксплуатацию в 2019 г., но сначала сроки были сорваны из-за Дании, а затем США приняли санкции против строителей газопровода. Сейчас Россия решает вопрос, как проложить оставшиеся метры трубы по дну Балтийского моря.

Ранее по инициативе Варшавы "Газпром" лишился права на половину первого "Северного потока".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Влада
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игорь
отберите вообще все трубы
ведь все равно народу россии ничего не достается
пусть капиталисты зажрутся
Игорь, а что с этих труб должно достаться народу России, и тебе конкретно ?
Гость
Ответить
Полякам пасти порвать и моргала выткнуть!
Гость
Ответить
игорь
отберите вообще все трубы
ведь все равно народу россии ничего не достается
пусть капиталисты зажрутся
<цензура> бандеру прославляй, а то время зря проходит.
Гость
Ответить
На <цензура> их послать со своими требованиями, Польша не имеет никакого отношения к этому газопроводу.
игорь
Ответить
отберите вообще все трубы
ведь все равно народу россии ничего не достается
пусть капиталисты зажрутся
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