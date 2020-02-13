Газопровод нужен и России, и Европе

Страны ЕС заинтересованы в проекте "Северный поток – 2", поэтому оказывают поддержку российскому "Газпрому" на разных уровнях – от финансового до политического. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Правительства европейских стран, которые заинтересованы в этом проекте, продолжают переговоры со своими коллегами за океаном на всех уровнях", – приводит ее слова ТАСС.

В России понимают, конечно, что европейцы бьются не за "Газпром" как таковой, а за собственную энергобезопасность, которую обеспечивает российская компания. Но результат один: Европа стремится ускорить запуск "Северного потока – 2" и предпринимает усилия для этого, в том числе ведет переговоры на уровне руководства стран, рассказала глава компании.

Ранее в США заявили, что выступают против "Северного потока – 2", поскольку этот газопровод нарушает правила конкурентности на рынке.