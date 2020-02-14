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США задавят европейскую экономику без "Северного потока - 2"

США задавят европейскую экономику без "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
В ЕС опасаются последствий задержки строительства газопровода

Европе нужны дополнительные объемы газа, которые может предоставить Россия. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. От подчеркнул, что возможность наращивания поставок обеспечит газопровод "Северный поток – 2", соинвестором которого является OMV. Поэтому в ЕС очень надеются, что строительство скоро будет завершено.

"Заменив газ из России более дорогим газом из других источников, мы рискуем конкурентоспособностью европейской промышленности", – предупредил Зеле в интервью Bloomberg TV, передает Finanzen.net.

Глава австрийского концерна напомнил, что прокладка труб по дну Балтийского моря была остановлена буквально на финальном этапе из-за санкций, объявленных США против строителей российского экспортного газопровода. Ранее в США заявили, что "Газпром" захватил большую часть европейского энергетического рынка, поэтому американский СПГ не находит сбыта. При этом противодействие "Северному потоку – 2" в Вашингтоне называют заботой о европейской безопасности.

Николай ВИКТОРОВ

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