Австрийская компания с интересом наблюдает, как Москва решает морскую проблему

"Газпром" сможет завершить укладку труб газопровода "Северный поток – 2" на Балтике. Сейчас российский концерн активно отрабатывает способы обойти американские санкции.

Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект, Райан Зеле.

"Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут. Не знаю, сколько времени им на это потребуется и как они будут продолжать укладку труб", – сказал он в комментарии Bloomberg.

Зеле подчеркнул, что его компания не участвует в переговорах по операционным вопросам для "СП-2", выступая лишь в качестве финансового спонсора.

"Прокладка труб, особенно на мелководье, это не супер-пупер технология, которая вам нужна. Вопрос лишь в том, подходит ли устройство корабля для прокладки труб. Может быть, это другой корабль, чем тот, за которым все наблюдают. Я не знаю. Я понятия не имею", – сказал австриец.

Издание сообщает, что судно, за которым все так следят – это "Академик Черский", покинувший в прошлое воскресенье порт в Находке. Согласно данным слежения за морскими кораблями, ожидается, что судно прибудет в Сингапур 22 февраля, пишетBloomberg.

Напомним, газопровод был всего в нескольких неделях от завершения строительства, 94% труб "СП-2" уже уложены, как в конце 2019 г. нагрянули санкции США. В водах Дании на Балтийском море остался небольшой участок, который нужно закончить. Но из-за рестрикций работы вынужден был покинуть трубоукладчик швейцарской компания Allseas.

До остановки оператор проекта Nord Stream 2 надеялся закончить строительство газопровода к концу 2019-го или в первые несколько месяцев нынешнего года. Это позволило бы вовремя доставить газ в Европу к 2020-2021 году.