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"Северный поток - 2" может оказаться лишним

"Северный поток - 2" может оказаться лишним
Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Маршрутов поставки газа в Европу достаточно и без нового трубопровода

Американцы справились с поставленной задачей: под предлогом снижения зависимости Европы от России они ввели санкции против строителей "Северного потока – 2" и затормозили реализацию проекта. В Москве заявили, что газопровод обязательно вскоре будет запущен. Но велика вероятность, что к тому времени эта труба уже не будет нужна Европе. Такой ход событий допустил глава "Союза предпринимателей и арендаторов России" Андрей Бунич.

" У "Газпрома", с одной стороны, много труб. С другой, все эти маршруты не такие уж надежные. Турция, к примеру, уже ведет себя совсем не так, как когда начинали строить "Турецкий поток"... При этом Евросоюз взял курс на энергоэффективность и сокращение потребления", – приводит слова эксперта "Свободная пресса".

Собственно, ради страховки от недобросовестных транзитеров типа Украины "Газпрому" и соинвесторам в Европе и нужен был "Северный поток – 2". Но сейчас с поставками все хорошо. К тому же американские производители СПГ готовы демпинговать, поскольку Вашингтон обещает им компенсацию за дешевые поставки в ЕС "политического газа". В итоге может получиться, что Россия вложит огромные суммы в завершение строительства новой трубы, а покупателей на весь объем дополнительных поставок не найдется, предупреждает эксперт.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС ведут тайную борьбу за "Северный поток – 2".

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Молодцы Амеры все- таки! У этой мрази земля должна гореть под ногами! Пусть дома сидят в своей помойке и даже думать боятся соваться в цивилизованные страны! Их ждет Иран, Северная Корея, Зимбабве и прочие изгои: остальные им не рады. И это не изменится, пока эти создания не научаться вести себя как люди!
Я хренею, тебя, дибил, нужно бы на кол посадить, ты, ваще страх потерял, имбицыл?
Гость
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Ура!!! Мы просрали 10 млрд евро!!!
Гость
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Гость
Молодцы Амеры все- таки! У этой мрази земля должна гореть под ногами! Пусть дома сидят в своей помойке и даже думать боятся соваться в цивилизованные страны! Их ждет Иран, Северная Корея, Зимбабве и прочие изгои: остальные им не рады. И это не изменится, пока эти создания не научаться вести себя как люди!
особь майдаунодебильная, издуй горшки за панами выносить, цивилизованый <цензура>...
Гость
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труба нужна немцам даже больше чем россии
хотя миллера пора отстранять,зажрался вместе со всеми своими менеджерами и конторами присосками
достроят однозначно как бы кастрюли не водили хороводы
достройте а потом отключайте транзит через свинюшник и колхозника
игорь
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так и другие трубы тоже лишние
они лишь для перекачки денег с одного кармана капиталиста в другой и порой в своей же на другом конце
народу россии они не нужны
Гость
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Молодцы Амеры все- таки! У этой мрази земля должна гореть под ногами! Пусть дома сидят в своей помойке и даже думать боятся соваться в цивилизованные страны! Их ждет Иран, Северная Корея, Зимбабве и прочие изгои: остальные им не рады. И это не изменится, пока эти создания не научаться вести себя как люди!
Гость
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Пора открывать предприятие по демонтажу труб со дна моря!
И заложить на него с бюджета миллиарды денег!
Газпром без работы не останется!
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