Маршрутов поставки газа в Европу достаточно и без нового трубопровода

Американцы справились с поставленной задачей: под предлогом снижения зависимости Европы от России они ввели санкции против строителей "Северного потока – 2" и затормозили реализацию проекта. В Москве заявили, что газопровод обязательно вскоре будет запущен. Но велика вероятность, что к тому времени эта труба уже не будет нужна Европе. Такой ход событий допустил глава "Союза предпринимателей и арендаторов России" Андрей Бунич.

" У "Газпрома", с одной стороны, много труб. С другой, все эти маршруты не такие уж надежные. Турция, к примеру, уже ведет себя совсем не так, как когда начинали строить "Турецкий поток"... При этом Евросоюз взял курс на энергоэффективность и сокращение потребления", – приводит слова эксперта "Свободная пресса".

Собственно, ради страховки от недобросовестных транзитеров типа Украины "Газпрому" и соинвесторам в Европе и нужен был "Северный поток – 2". Но сейчас с поставками все хорошо. К тому же американские производители СПГ готовы демпинговать, поскольку Вашингтон обещает им компенсацию за дешевые поставки в ЕС "политического газа". В итоге может получиться, что Россия вложит огромные суммы в завершение строительства новой трубы, а покупателей на весь объем дополнительных поставок не найдется, предупреждает эксперт.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС ведут тайную борьбу за "Северный поток – 2".