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Будущее "Северного потока - 2" оказалось под вопросом даже для его создателей

Будущее "Северного потока - 2" оказалось под вопросом даже для его создателей
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Компания-оператор газопровода просто верит, что европейцы отстоят проект в борьбе с США

Санкции США против "Северного потока – 2" заставили сомневаться в будущем проекта даже его создателей. Компания-оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG оказалась не готова ответить на вопрос, что будет, если из-за угроз Вашингтона заказчики в Европе откажутся от поставок по новому трубопроводу. Ее официальный представитель Йенс Мюллер просто отказался обсуждать такое развитие событий.

По словам Мюллера, компания исходит из того, что Европе нужны дополнительные объемы газа. Его потребление там растет с 2014 г. на 3% в год, а учитывая полное истощение к 2022 г. крупнейшего Гронингенского газового месторождения в Нидерландах, страны ЕС должны заранее обеспечить себя топливом из других источников, чтобы не столкнуться с дефицитом.

"В Nord Stream 2 AG продолжают верить в необходимость "Северного потока – 2" для энергобезопасности Европы", – приводит "Лента.ру" заявление Мюллера.

Несмотря на это, представитель компании-оператора "Северного потока – 2" не смог уточнить, какая доля поставок газа в Европу может прийтись именно на этот строящийся газопровод. Да и ситуация с окончанием строительства остается неопределенной. Миллер подчеркнул, что в настоящее время ведутся работы, которые не попадают под санкции США.

Ранее в Вашингтоне приняли закон, позволяющий принимать меры против иностранных компаний, предоставляющих свои суда для прокладки российских экспортных трубопроводов. Кроме того, там допустили возможность введения санкций против будущих покупателей газа, который начнет поступать по "Северному потоку – 2". В результате газопровод может оказаться невостребованным, а сам дорогостоящий проект – неокупаемым. 

Николай ВИКТОРОВ

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