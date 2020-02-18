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Берлин защитит "Северный поток - 2" наперекор санкциям Вашингтона

Берлин защитит "Северный поток - 2" наперекор санкциям Вашингтона
Фото: Norbert Fellechner, via www.imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Немцам позарез нужен российский природный газ

Газопровод "Северный поток – 2" строится в интересах Германии и России, также это исключительно коммерческий проект. Более того, в обозримом будущем Берлину потребуется много голубого топлива. Об этом заявил сегодня министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Выступая в ходе российско-германской конференции в Берлине, он отметил, что т.к. "в ближайшие годы нам потребуется не меньше, а больше природного газа", то и "СП – 2" отвечает интересам наших стран".

В связи с этим, Москва и Берлин согласовали идею о создании совместной рабочей группы по будущей энергетической политике, пишет ТАСС.

"Мы должны активизировать наш диалог... Ведь транзит газа и завершение "Северного проекта – 2" – это одно, но мы наблюдаем сейчас в Европе большую трансформацию в направлении к нейтральной касательно выбросов углекислого газа экономике", – резюмировал Альтмайер.

Добавим, что на встрече с российской стороны присутствовал помощник президента РФ Максим Орешкин, а также замминистра энергетики, фамилия которого не уточняется (у министра Минэнерго России их целых семь человек плюс статс-секретарь в ранге замминистра – ред.).

Напомним, ранее во вторник, 18 февраля, официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер отказался высказываться насчет будущего трубопровода, если потенциальные покупатели российского газа, испугавшись американский санкций, откажутся от поставок топлива из РФ именно по "СП – 2".

Он лишь подчеркнул, что Европа вообще нуждается в газе, поэтому "Северный поток – 2" необходим европейцам, в том числе, для энергобезопасности континента.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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