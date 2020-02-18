Топливная магистраль будет готова не позднее начала 2021 года

Строительство "Северного потока – 2" завершится к концу нынешнего года. В худшем случае – в начале следующего, пообещал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. В ведомстве не сомневаются, отметил он, что на этот раз компания-оператор российско-европейского проекта Nord Stream 2 AG уложится в сроки.

"Проект должен быть завершен к концу этого года – началу следующего, это самое крайнее", – пояснил Сорокин на пресс-конференции в Берлине, передает РИА "Новости".

Замминистра уточнил, что пока для беспокойства нет никаких оснований.

Напомним, сильно затормозили прокладку "Северного потока – 2" декабрьские санкции США. Ранее предсказать будущее газопровода не решился даже официальный представитель компании-оператора Йенс Мюллер. Позже в Германии заявили, что отстоят топливную магистраль, так как страна не сможет обойтись без российского газа.