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Названы "крайние" сроки конца строительства "Северного потока - 2"

Названы "крайние" сроки конца строительства "Северного потока - 2"
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
Топливная магистраль будет готова не позднее начала 2021 года

Строительство "Северного потока – 2" завершится к концу нынешнего года. В худшем случае – в начале следующего, пообещал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. В ведомстве не сомневаются, отметил он, что на этот раз компания-оператор российско-европейского проекта Nord Stream 2 AG уложится в сроки. 

"Проект должен быть завершен к концу этого года – началу следующего, это самое крайнее", – пояснил Сорокин на пресс-конференции в Берлине, передает РИА "Новости". 

Замминистра уточнил, что пока для беспокойства нет никаких оснований. 

Напомним, сильно затормозили прокладку "Северного потока – 2" декабрьские санкции США. Ранее предсказать будущее газопровода не решился даже официальный представитель компании-оператора Йенс Мюллер. Позже в Германии заявили, что отстоят топливную магистраль, так как страна не сможет обойтись без российского газа. 

Ксения АНДРЕЕВА

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Каждый день разные сроки даются. Что за маразм.
Они бы не прогнозы давали а газифицировали свою страну!
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Каждый день разные сроки даются. Что за маразм.
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