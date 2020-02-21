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Вопреки санкциям США к работам на "Северном потоке - 2" вернулись три судна

Вопреки санкциям США к работам на "Северном потоке - 2" вернулись три судна
Фото:J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Козни Вашингтона в отношении российской трубы провалились

На строительство газопровода "Северный поток – 2" после ввода последних американских санкций в декабре прошлого года в отношении участников проекта вернулись камнеукладчики. В ночь на пятницу, 21 февраля, в финские воды зашло судно Stornes, принадлежащее нидерландской компании Van Oord.

Камнеукладчик, экипаж которого состоит из 50 человек, работает на глубине до двух тысяч метров, может взять на борт до 29 тыс тонн щебня и автоматически укладывать до трех тысяч тонн в час, сообщает издание EADaily.

Таким образом, Stornes стал уже третьим камнеукладчиком, вернувшимся к работам на "СП – 2". Первым был Rockpiper, который сейчас находится в финском порту Инкоо. Также уже неделю укрепляет щебнем трубу судно Nordnes.

Отмечается, что камнеукладчики участвуют в работах, которые не влияют на достройку "Северного потока – 2". Их задача – обезопасить уже уложенные трубы.

Некоторые специалисты полагают, что санкции США в отношении участников газопровода касались только судов, работающих на больших глубинах, и формально к камнеукладчикам они не относятся. Конечно, Вашингтон может и эту промашку нивелировать, однако для этого американцам понадобиться какое-то время, причем месяцы. Да и не факт, что в выборный год нынешний глава Белого дома Дональд Трамп будет уделять внимание данной проблеме.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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