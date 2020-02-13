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США заставят Россию снизить цену на газ

США заставят Россию снизить цену на газ
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон позволит запустить "Северный поток-2", если импорт американского СПГ в Европу увеличится

Соединенные Штаты не против увеличения поставок российского газа в ЕС, но они за усиление конкуренции на этом рынке. Об этом заявил помощник министра энергетики США Френк Феннон.

Сейчас, по его словам, в Европе сложилась нездоровая ситуация, когда Россия, пользуясь территориальной близостью к ЕС, стала крупнейшим поставщиком газа на континенте, не пускает туда никого другого и продолжает укреплять свои позиции с помощью строительства новых газопроводов. "Северный поток-2" оказался настолько угрожающим европейской безопасности, что США даже ввели санкции против него, ведь сами европейцы не признают опасной зависимости от РФ.

Зато теперь для потребителей Европы открываются потрясающие перспективы: США планируют удвоить экспорт своего СПГ (сейчас их доля на рынке ЕС – 3,4%), и РФ будет вынуждена снизить цены на свои поставки:

"Это прекрасно, если страны продолжат закупать российский газ, но должна быть конкурентная модель...Россия видит, что американские цены невероятно низкие, и боится конкуренции, – заявил Феннон в интервью CNBC. – России придется конкурировать. …Мы уже видели во многих странах, как "Газпром" снижал тарифы".

Ранее Польша начала антимонопольное расследование, обвинив европейских соинвесторов проекта "Северный поток-2" в том, что они лишили возможности конкурентов "Газпрома" выйти на рынок в ЕС.

Николай ВИКТОРОВ

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