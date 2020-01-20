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"Газпром" теряет клиентов в Европе. Если в 2018 г. доля продаж его трубопроводного газа на рынке ЕС составляла 45%, то в 2019 г. уменьшилась до 42,5%.
Конкурентом "Газпрома" стали американские компании по производству сжиженного природного газа (СПГ). За минувший год они серьезно нарастили объем добычи и намерены продолжать эту тенденцию в 2020 г., пишет "Коммерсант". При этом, если раньше США больше интересовал азиатский рынок, то в свете растущих цен в Европе американские компании переориентировались на этот регион.
Впрочем, Россия не собирается терять позиции главного поставщика газа в ЕС. На фоне сокращения поставок "Газпрома" растет объем продаж СПГ от компании "Новатэк". Так что в совокупности почти половина (47,57%) голубого топлива, потребленного европейцами в 2019 г., оказалась российского производства.
Ранее стало известно, что экспорт "Газпрома" заметно сократился с января 2020 года.
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