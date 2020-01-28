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Болгария под давлением США отказалась от российского газа

Болгария под давлением США отказалась от российского газа
Фото: pixabay.com
Софии навязали американское сжиженное природное топливо

К концу 2020 года болгарские власти планируют вдвое сократить закупку газа из России и начнут получать его из других источников, в том числе из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила сегодня министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны", – цитирует "Интерфакс" главу Минэнерго.

По ее словам, "к концу этого года 50% потребления природного газа в стране будет диверсифицировано".

В настоящий момент Болгария получает почти все голубое топливо из России, это около 3 млрд куб газа в год. В дальнейшем Республика планирует закупать СПГ (в том числе из США), а также газ из Азербайджана по газопроводу TANAP.

Добавим, что свое заявление Петкова сделала после поездки в США, где она встретилась с замминистра энергетики Штатов Марком Менезесом, помощником госсекретаря по энергетике Фрэнсисом Фэнноном, замминистра торговли Дейлом Ташарски, заместителем помощника секретаря Бюро международной безопасности и нераспространения Анн Ханцер и представителями американской СПГ-индустрии.

Судя по всему, штатовские лоббисты местного сжиженного природного газа эффективно ломают через колено европейских чиновников.

Напомним, только 1 января 2020-го Болгария начала получать российский газ по "Турецкому потоку", минуя территорию Украины. А на официальном открытии газопровода в Стамбуле 8 января присутствовал премьер-министр страны Бойко Борисов, который также покрутил символический вентиль вместе с президентами – Турции Реджепом Эрдоганом, России Владимиром Путиным и Сербии Александром Вучичем.

Болгария по "ТП" будет получать ежегодно 2,9 млрд куб газа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Мизантроп VI
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Это если хороший урожай перца соберут! :))))))
А если неурожай, то откуда лишние деньги появятся?
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