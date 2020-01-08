Лидеры двух стран открывают газопровод вопреки угрозам санкций США

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально открывают газопровод в Стамбуле.

В настоящее время главы государств завершили переговоры, уточняет телеканал RT. Турция стала для Европейского союза газовым хабом, за что Брюссель может поблагодарить США.

Любопытно, что на открытии ожидается присутствие болгарского премьера, который сделал все возможное для того, чтобы газ из России на ее территорию не поступал в рамках "Южного потока".