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Говорить, что газопровод "Турецкий поток" только в интересах России – это несправедливо, потому что в проекте участвуют и другие страны.
Такую позицию неожиданно обрисовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя телеканалу RTVI высказывания бывшего посла США на Украине Джона Хербста. В частности, тот говорил, что Россия продвигает в Европе свои интересы в области энергетики, которые невыгодны остальным.
Сийярто напомнил, что в проект вовлечены европейские страны – Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. И кроме Сербии, они все входят в НАТО.
"Смотреть на него (проект – прим. ред.) только как на российский проект – нечестно", – подчеркнул министр.
По его словам, чтобы обеспечить себя поставками газа, просто необходимо вести диалог с Россией. И от этого зависит состояние и безопасность стран Центральной Европы.
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