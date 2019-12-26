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Первый газ по трубопроводу "Турецкий поток" пустят 8 января 2020 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Церемония открытия состоится в Стамбуле. В ней примут участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА "Новости".
Миллер подчеркнул, что запуску "Турецкого потока" не помешали санкции США. Не остановят они и "Северный поток – 2". Газопровод по дну Балтийского моря из РФ в ФРГ обязательно будет достроен, подчеркнул глава "Газпрома".
Две нитки "Турецкого потока" проложены по дну Черного моря. Одна предназначена для поставок газа турецким потребителям, по второй топливо пойдет в страны Южной Европы.
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