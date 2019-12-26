Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Турецкий поток" запустят в январе вопреки угрозам США

"Турецкий поток" запустят в январе вопреки угрозам США
Фото: www.globallookpress.com
Ради торжественного момента Путин приедет в Стамбул

Первый газ по трубопроводу "Турецкий поток" пустят 8 января 2020 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Церемония открытия состоится в Стамбуле. В ней примут участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА "Новости".

Миллер подчеркнул, что запуску "Турецкого потока" не помешали санкции США. Не остановят они и "Северный поток – 2". Газопровод по дну Балтийского моря из РФ в ФРГ обязательно будет достроен, подчеркнул глава "Газпрома".

Две нитки "Турецкого потока" проложены по дну Черного моря. Одна предназначена для поставок газа турецким потребителям, по второй топливо пойдет в страны Южной Европы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Олег
Ответить
Вопрос на засыпку. Как мы поведём себя в случае запрешения США на поставку в Европу трубопроводного газа из РФ ?
Гость
Ответить
ШТАТЫ СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЮТ.ОНИ <цензура> ПУТИНА И ЭРДОГАНА !!!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Грузия призналась в бессилии перед Россией

Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей