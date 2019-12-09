Встреча состоится после новогодних праздников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Стамбуле, где состоится церемония запуска "Турецкого потока". Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Уточняется, что встреча назначена на 8 января.