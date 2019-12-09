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Эрдоган и Путин запустят "Турецкий поток" в Стамбуле

Встреча состоится после новогодних праздников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Стамбуле, где состоится церемония запуска "Турецкого потока". Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

Уточняется, что встреча назначена на 8 января. 

Сергей САЗОНОВ

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