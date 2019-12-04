Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Власти Болгарии умышленно тормозят строительство "Турецкого потока" на своей территории, поскольку, вероятно, находятся под давлением извне. К такому выводу пришел президент России Владимир Путин.

На встрече в Сочи с сербским коллегой Александром Вучичем он напомнил, как болгарское руководство после срыва Софией проекта "Южный поток" многократно обращалось к Москве с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".

"Но и здесь, видимо под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории", – цитирует РИА "Новости" российского лидера.

Путин заявил, что если София не хочет ускорить работу по "ТП" , то Москва найдет иные пути прокладки газопровода по югу Европы.

Также президент считает возможным задействовать в качестве транзитера нашего газа по "Турецкому потоку" Сербию. По его словам, на сербском участке газопровода от границ Болгарии до Венгрии уже уложено 85% труб, пишет ТАСС.

