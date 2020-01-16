Причиной назвали киевский Евромайдан

Поддержав государственный переворот на Украине, Варшава стала для Москвы врагом, а до событий 2014 г. отношения между государствами были хорошими. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны.

По ее словам, приведенным в статье издания Myśl Polska, перед Евромайданом в Киеве Россия и Польша неплохо ладили. Однако после этих событий некоторые политики в угоду глобальным интересам трансатлантических игроков стали претворять в жизнь иную политику, передает телеканал "360".

Разньна добавила, что политическая элита ее страны обратилась к концепции восточной политики Ежи Гедройца, согласно которой существование "большой Украины" гарантирует безопасность Польши.