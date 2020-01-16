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Ущерб собственной стране: в Польше объяснили русофобскую политику страны

Ущерб собственной стране: в Польше объяснили русофобскую политику страны
Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Причиной назвали киевский Евромайдан

Поддержав государственный переворот на Украине, Варшава стала для Москвы врагом, а до событий 2014 г. отношения между государствами были хорошими. Об этом рассказала профессор Ягеллонского университета Анна Разьны. 

По ее словам, приведенным в статье издания Myśl Polska, перед Евромайданом в Киеве Россия и Польша неплохо ладили. Однако после этих событий некоторые политики в угоду глобальным интересам трансатлантических игроков стали претворять в жизнь иную политику, передает телеканал "360"

Разньна добавила, что политическая элита ее страны обратилась к концепции восточной политики Ежи Гедройца, согласно которой существование "большой Украины" гарантирует безопасность Польши. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ученику, не усвоившему материал по истории, придётся учить и пересдавать всё заново.
Гость
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Да руським доверять не стоит.
Гость
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Грустный факт, что Польша уроки истории не учит. И забывает пани Польша, что её бывшие союзники всегда её кидали...
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