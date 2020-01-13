Польша отказалась отмечать свое освобождение от немецко-фашистских захватчиков

В России удивились такому решению. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова полагает, что такими темпами скоро в Европе антифашисты снова уйдут в подполье.

Напомним, 17 января в Польше могли бы пройти мероприятия по празднованию 75-й годовщины освобождения страны от гитлеровских войск. Именно в этот день советские войска в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года) изгнали фашистов из польской столицы.

Между тем ранее сегодня стало известно, что власти Варшавы отказались официально отмечать эту дату. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель пресс-службы столичной мэрии, отметив, что празднования по случаю освобождения от фашистов город не проводит уже 17 лет. При этом он добавил, что в администрации зарегистрированы два уличных мероприятия по данному юбилею.

"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? ... Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье" – написала Захарова в своем Facebook.

Отметим, наш дипломат имела в виду проведение особых памятных мероприятий 1 сентября 2019 г. в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Россию на них Польша не позвала, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, включая Германию, а также страны Восточного партнерства.

На прошлой неделе бывший польский лидер Лех Валенса призвал действующие власти страны признать исторический факт – Освенцим в 1945 освободили именно русские. Он раскритиковал президента Анджея Дуду за то, что Польша не пригласила главу России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения узников "лагеря смерти".

"Это историческая правда, никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, то это легкомысленно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны поговорить с ним, у нас должен быть способ", – сказал Валенса в интервью Onet.

