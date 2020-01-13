Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Москве увидели возрождение в Варшаве подполья антифашистов

В Москве увидели возрождение в Варшаве подполья антифашистов
Фото:Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Польша отказалась отмечать свое освобождение от немецко-фашистских захватчиков

В России удивились такому решению. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова полагает, что такими темпами скоро в Европе антифашисты снова уйдут в подполье.

Напомним, 17 января в Польше могли бы пройти мероприятия по празднованию 75-й годовщины освобождения страны от гитлеровских войск. Именно в этот день советские войска в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года) изгнали фашистов из польской столицы.

Между тем ранее сегодня стало известно, что власти Варшавы отказались официально отмечать эту дату. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель пресс-службы столичной мэрии, отметив, что празднования по случаю освобождения от фашистов город не проводит уже 17 лет. При этом он добавил, что в администрации зарегистрированы два уличных мероприятия по данному юбилею.

"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? ... Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье" – написала Захарова в своем Facebook.

Отметим, наш дипломат имела в виду проведение особых памятных мероприятий 1 сентября 2019 г. в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Россию на них Польша не позвала, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, включая Германию, а также страны Восточного партнерства.

На прошлой неделе бывший польский лидер Лех Валенса призвал действующие власти страны признать исторический факт – Освенцим в 1945 освободили именно русские. Он раскритиковал президента Анджея Дуду за то, что Польша не пригласила главу России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения узников "лагеря смерти".

"Это историческая правда, никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, то это легкомысленно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны поговорить с ним, у нас должен быть способ", – сказал Валенса в интервью Onet.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Проститутки польские,дожить бы до того времени,когда шпаки поползут просить прощения
1
новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей