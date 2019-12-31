Варшава опасается обвинений Москвы в приверженности идеям нацизма

Президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Израиле в январе 2020 года. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Из сообщений прессы следует, что именно он (Путин) выступит на этом мероприятии с главной речью, … будет там главным спикером и интерпретатором истории Второй мировой войны", - отметил Щерский в интервью wPolityce.

В Варшаве не скрывают своих опасений по этому поводу. Ранее Путин уже говорил о сотрудничестве польских властей с Гитлером накануне Второй мировой войны. Учитывая, что Израиль также высказывал претензии полякам, в частности, в связи с тем, что Варшава национализировала имущество евреев, ликвидированных нацистами, позиция Москвы ему только на руку. Тогда как в польских интересах – сорвать выступление Путина в Иерусалиме:

"Организаторам январского мероприятия следует продумать, что делать с выступлением Путина. … Следует задуматься, нужно ли предоставлять ему очередные площадки, на которых он будет повторять лживые тезисы? Всем, кто организует мероприятия, связанные со Второй мировой войной, следует подойти к делу ответственно", – призвал Щерский.

Ранее в исторический спор Варшавы и Москвы вмешался Вашингтон.