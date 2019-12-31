Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Поляки потребовали от Израиля отменить выступление Путина

Поляки потребовали от Израиля отменить выступление Путина
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Варшава опасается обвинений Москвы в приверженности идеям нацизма

Президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Израиле в январе 2020 года. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Из сообщений прессы следует, что именно он (Путин) выступит на этом мероприятии с главной речью,  … будет там главным спикером и интерпретатором истории Второй мировой войны", - отметил Щерский в интервью wPolityce.

В Варшаве не скрывают своих опасений по этому поводу. Ранее Путин уже говорил о сотрудничестве польских властей с Гитлером накануне Второй мировой войны. Учитывая, что Израиль также высказывал претензии полякам, в частности, в связи с тем, что Варшава национализировала имущество евреев, ликвидированных нацистами, позиция Москвы ему только на руку. Тогда как в польских интересах – сорвать выступление Путина в Иерусалиме:

"Организаторам январского мероприятия следует продумать, что делать с выступлением Путина. … Следует задуматься, нужно ли предоставлять ему очередные площадки, на которых он будет повторять лживые тезисы? Всем, кто организует мероприятия, связанные со Второй мировой войной, следует подойти к делу ответственно", – призвал Щерский.

Ранее в исторический спор Варшавы и Москвы вмешался Вашингтон.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не надо приписывать евреям заслуги в уничтожении русского народа и сеянии вражды в мире-<цензура> хватает во всех нациях, а надо помнить о том, что евреи дружно защищали нашу страну от фашизма и Что героев СССР на душу населения самое большая среди евреев. А о вкладе в науку и говорить не стоит и что Путин напомнил кое кому об их подвигах в отношении к евреям- то это правильно, а что Полякам самое место в мировом публичном доме-это факт!
Гость
Ответить
"Гиена" - на теле Европы занервничала!
.
Ответить
Израиль на поляков забил. Ну а полякам надо еще имущество отдать евреям на 300 лярдов. Вот такая загагулина.
Гость
Ответить
СССР прибил фашистского Зверя. СССР - главный донор Израиля в плане демографии. Львиная доля населения - Наши люди... Так что Путин на первых ролях в Израильских мероприятиях это правильно!
М
Ответить
евреи принесли не мало смертей для россии и сегодня несут разброд и провокации в мире (соросы и подобные) и внутри страны имея гражданство россии(гозман,ройзман и остальные),при этом ни чего не имею против евреев персонально,отличные актеры,ученые,но тема притеснения евреев для россии и русских-искуственная,раздуваемая последн время навязчиво,как будто для русских,татар,башкир проблемы евреев так важны
нам своих проблем выше крыши и без еврейских
хотя поляков прижать ими можно
Гость
Ответить
В войну красноармейцы на передовой поляков и в Армии людовой и в Армии краёвой называли так: польские проститутки. Видимо было за что.
Патриот
Ответить
правда глаза колет холуи американские
Патриот
Ответить
свиньи антисемисткие!
Гость
Ответить
Польска курва, польское гавнодарство - проститутка США. Польша - нацисткое гавнодарство!
Гость
Ответить
Польша должна Израилю 300 миллиардов!
1 2
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей