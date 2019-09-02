Варшава осталась без немецких денег из-за Москвы

В Польше объяснили, почему вовремя не получили репарации по итогам Второй мировой войны

Москва заставила Варшаву отказаться от компенсации Германии за нападение Гитлера. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Он пояснил, почему республика сначала согласилась, что немцы ей ничего не должны, а сейчас вновь решила потребовать репараций. В 1945 г. на Потсдамской конференции было решено, что Польша получит часть средств, которые поступят СССР из восточной Германии. Но в 1954 г. Москва и Варшава подписали соглашение о прекращении взимания репараций. В трактовке нынешнего министра обороны, на самом деле, этот шаг Польшу заставили сделать:

"Россия приняла такое решение", – заявил Блащак, подчеркнув, что "Польша не была суверенна", передает РИА "Новости".

В ответ на это лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил считать Польшу виновницей начала Второй мировой войны. Он напомнил, как первый глава возрожденного Польского государства Юзеф Пилсудский подписал пакт с Гитлером в 1934 г., как Варшава промолчала в ответ на захват немцами части Чехословакии в 1938 году.

"Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру", – написал политик.

Так что если следовать этой логике, то Польша должна сама платить репарации странам, пострадавшим во Второй мировой войне, а не выпрашивать их у Германии.

Накануне в Польше состоялись мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Второй мировой войны. Российская делегация не была приглашена. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии "Взгляду" оценил поведение Варшавы как "политическое хамство", которое "прощать нельзя".