В России назвали виновницу Второй мировой войны

Жириновский напомнил о "предательстве" Польши

О безнравственном прошлом Польши должны не забывать современники и знать будущие поколения, полагает один из самых ярких российских политиков, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, данную тему должны поднимать еще в школе.

"Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках – Польша главный виновник начала Второй мировой войны",

– заявил Жириновский в Telegram-канале, придумав таким образом, как отомстить Варшаве за ее точку зрения о роли СССР во Второй мировой войне.

Главный либерал-демократ страны отметил, что Польша под руководством Юзефа Пилсудского "навязывалась" в основные союзники фашистской Германии. Он напомнил о подписанном в 1934 году пакте Пилсудского – Гитлера.

"Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло", – подчеркнул Жириновский, добавив, что Европа, Польша в частности, аплодировала Гитлеру. Именно она "вскормила" диктатора против Советского Союза, уточняет НСН.

Читатели данной новости поддержали политика, согласившись, что настало время разоблачений.

"Пора назвать вещи своими именами. Польша как гиена Европы рассчитывала на горбу Гитлера въехать в Чехословакию да еще и возможно отхватить у СССР часть Хохляндии. Да и сейчас воду мутят в таком же ракурсе. Из всех славян точно самые заподлянские", – прокомментировал громкое заявление Владимира Вольфовича читатель "РИА "Новости".



Основанием для возмущений лидера ЛДПР послужили события накануне. В воскресенье, 1 сентября в Польше отметили 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Однако Россия не удостоилась приглашения, пишет телеканал "360".

Между тем Москва не станет отвечать на выходку Варшавы, пообещал директор СВР Сергей Нарышкин в беседе с "Известиями". Он не сомневается, что в мае 2020 года в России соберутся все те, кто уважает историю и память о Великой Победе.