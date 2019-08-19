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Польша отказалась быть главным врагом России

Польша отказалась быть главным врагом России
Фото: www.globallookpress.com
Отношениям между Варшавой и Москвой мешает политика российских властей, считает польский министр

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна не хочет, чтобы в России ее воспринимали как главного врага. При этом он констатировал отсутствие подвижек в отношениях между Москвой и Варшавой.

"Я, конечно, не хотел бы, чтобы Польшу воспринимали как главного врага России, особенно с учетом проводимой Францией и другими странами политики. Но в то же время Россия не изменила свою политику в отношении Украины, демократической оппозиции или соглашения о РСМД. К сожалению, в наших отношениях нет прорыва", – сказал польский министр в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, Варшава не поддерживает инициативу переброски американских военных из Германии в Польшу.

"Мы точно никогда не будем к этому стремиться. Американские войска в Германии служат также безопасности Польши", – пояснил Чапутович.

Министр добавил, что войска США в ФРГ "находятся в резерве" на случай "если бы Польша была атакована Россией".

Он напомнил, что решение об усилении военного присутствия союзников в Польше и странах Балтии было принято на саммите НАТО в Варшаве три года назад в ответ на вхождение Крыма в состав РФ и вооруженного кризиса в Донбассе.

"Было бы лучше, если бы Россия вышла из этих территорий. Но Москва все еще нарушает международное право, не выполняет Минские соглашения. И поскольку именно так она консолидирует свою политику, присутствие американцев в Польше также усиливается", – подчеркнул поляк.

На территории ФРГ дислоцированы больше всего американских военных в Европе – в общей сложности 35 тыс человек. Ранее сегодня Der Spiegel в аналитической статье указал, что отношения между Германией и США "оказались на дне" из-за противоречий в вопросах политики и экономики, а также постоянных споров и угроз со стороны Вашингтона в адрес Берлина.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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