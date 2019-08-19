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Трамп "утопил" отношения с главным европейским союзником

Трамп
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Никогда еще Вашингтон и Берлин не были так далеки друг от друга

Германо-американские отношения опустились на самое дно. К такому выводу пришли немецкие аналитики. Они отмечают, что разногласия касаются как экономических интересов, так и вопросов международной и внутренней политики.

Все началось, когда президент США Дональд Трамп вывел Штаты из международного соглашения с Ираном, одним из подписантов которого являлась и Германия. Затем Вашингтон объявил о вводе торговых пошлин на европейскую продукцию, напоминает Der Spiegel. Это вызвало напряжение между США и ФРГ.

Но все стало совсем плохо, когда на должность американского посла в Германии был назначен Ричард Гренелл. Как сказал экс-председатель Европарламента Мартин Шульц, Гренелл начал вести себя как "правоэкстремистский колониальный офицер", указывая немецким политикам и предпринимателям, что им надо делать. Указания касались членства в НАТО, газопровода "Северный поток-2" и т.д.

Фото: www.globallookpress.com

В результате последние опросы общественного мнения показали, что 85% жителей ФРГ негативно относятся к США.

Причем вряд ли отношения бывших близких союзников наладятся даже после ухода Трампа. Не только республиканцы, но и представители Демократической партии США позволяют себе сейчас критику по отношению к Европе в духе Трампа. "Старые добрые времена трансатлантического партнерства" уже не вернутся, констатирует издание.

Николай ВИКТОРОВ
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