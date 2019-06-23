Немцы боятся последствий разрыва ДРСМД

В Берлине также опасаются возможной войны в Иране на фоне конфликта с США.

У американской авиабазы Рамштайн в Германии 23-30 июня пройдут протесты. В них будут участвовать тысячи людей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из координаторов мероприятия, адвокат Райнер Браун.

Грядущие протесты он назвал "превентивной миротворческой политикой". В Германии не исключают, что разрыв ДРСМД может обернуться размещением в Европе ядерного оружия. Браун отметил, что в этом случае его, вероятно, перебросят на крупнейшую базу США Рамштайн.

Обеспокоены немцы и назревающим военным столкновением между Ираном и Америкой. Напомним, ранее стало известно о приказе бомбить Иран, отданном главой Штатов Дональдом Трампом. Решение изменили в последний момент.

Ранее Вашингтон заявил, что выходит из договора РСМД в одностороннем порядке. Москву обвинили в нарушении соглашения. Российский лидер Владимир Путин пообещал зеркальный ответ американцам. В конце мая президент внес в Госдуму проект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 18 июня нижняя палата парламента приняла законопроект, пишет RT. Совет Федерации рассмотрит документ 26 июня, сообщает "Российская газета".