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После уничтожения американского беспилотника, которым все-таки оказался RQ-4 Global Hawk стоимостью в $130 млн, Трамп утвердил приказ разровнять иранские ПВО с землей. Самолеты уже поднялись в воздух, корабли с "Томагавками" вышли на позиции, однако в последний момент Трамп изменил свое решение. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, самолеты и корабли должны были нанести удар по зенитно-ракетным комплексам и радарам. До сих пор неясно, были ли это единогласное решение Трампа, или в Пентагоне убедили президента повременить с местью.
До этого Пентагон уже наносил удары по Сирии, поэтому вариант атаки иранских целей вполне реален. У США для этого все готово, есть даже готовый к бою авианосец и бомбардировщики В-52, но вряд ли Вашингтон собирался нанести настолько мощный удар. Наиболее вероятен сирийский сценарий.
Ранее США объявили, что беспилотник был сбит над международными водами, где он вел разведку. В Иране утверждают, что он залетел на территорию исламской республики, поэтому и был уничтожен.
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