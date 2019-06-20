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США: Иран сбил беспилотник, но другой

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Evers
ЗРК российского производства "завалил" MQ-4C Triton

Иран действительно сбил американский беспилотник, хотя ранее в Пентагоне эту информацию не подтвердили. Как сообщает Reuters, ссылаясь на официальный источник, пожелавший остаться не названным, иранские ЗРК уничтожили разведчик MQ-4C Triton, а не стратегический RQ-4 Global Hawk, как заявляли в Тегеране.

MQ-4C Triton уступает RQ-4 в скорости, потолке и дальности полета, но также является ценным и продвинутым разведчиком Пентагона. Официальные лица США уже назвали уничтожение дрона "неспровоцированной атакой". 

По данным источника, беспилотник был сбит не над Ираном в провинции Хормозган , а в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Это все равно, как если бы российские ЗРК сбили американский БПЛА над нейтральными водами Черного моря. Возможность такая существует давно, так как те же RQ-4 Global Hawk постоянно шпионят за Крымом, но не нарушают воздушного пространства России.

Александр ИЛЬИН
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