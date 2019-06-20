Отношения между Тегераном и Вашингтоном накалились до предела

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что на юге Ирана удалось сбить разведывательный беспилотник Global Hawk, который принадлежит США.

Отмечается, что воздушный аппарат нарушил границы страны из-за чего по нему выпустили ракеты, передает телеканал Press TV.

При этом в Вашингтоне эту информацию опровергли. По словам представителя Центрального командования ВС США, в этот день над Ираном не летал ни один беспилотник.

IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH — Hadi Nili (@HadiNili) 20 июня 2019 г.

Ранее командующий КСИР Хосейн Салами отметил, что страна сможет отразить любую атаку противника. У военных есть необходимое оружие для этого уточняет телеканал "360".