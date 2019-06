Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что на юге Ирана удалось сбить разведывательный беспилотник Global Hawk, который принадлежит США.

Отмечается, что воздушный аппарат нарушил границы страны из-за чего по нему выпустили ракеты, передает телеканал Press TV.

При этом в Вашингтоне эту информацию опровергли. По словам представителя Центрального командования ВС США, в этот день над Ираном не летал ни один беспилотник.

IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH