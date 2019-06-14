В Тегеране уверены, что Вашингтон саботирует дипломатию

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф возмутился тем, что США моментально, не разобравшись и не предоставив очевидных доказательств, заявили о том, что Иран причастен к нападению на нефтяные танкеры в Оманском заливе. По мнению политика, американцы просто таким образом скрывают свой "терроризм" против его страны.

"То, что США незамедлительно решили выдвинуть обвинения против Ирана – без каких-либо фактических или косвенных доказательств, – делает очевидным, что они переходят к плану Б: саботировать дипломатию, в том числе проводимую Синдзо Абэ",

– выразил свое негодование Зариф в Twitter.

Министр также добавил, что еще несколько месяцев назад думал о том, что США могут прибегнуть к подобной тактике. По его мнению, атака "более чем подозрительна". Он также обратил внимание на то, что она произошла на фоне переговоров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран причастен к обстрелу танкеров в Оманском заливе, произошедшем 13 июня. Американец сообщил, что к таким выводам США пришли, получив данные разведки, информацию об использованном оружии, опыте для таких операций, а также "недавних аналогичных атак на суда и том факте, что ни у одной прокси-группы в регионе нет такого уровня подготовки для проведения такого уровня операций". Как передает телеканал "360", произошедшее обеспокоило экспертов из-за возможной очередной конфронтации между странами, ведь цены на нефть моментально поднялись на 4%.

Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр также выступил с обвинением в адрес Ирана. По его словам, у страны нет оснований не соглашаться с мнением США, ведь в истории Ирана были похожие инциденты.



А ВМС США к тому же поспешили опубликовать видео, на котором, по словам американских военных, иранские моряки удаляют с танкера Kokura Courageous неразорвавшуюся магнитную мину. В Белом доме посчитали, что Иран пытался избавиться от улик, говорящих о виновности этой страны в инциденте.

На кадрах из черно-белого видео, представляющем собой нарезку нескольких записей разного времени и ракурса, видно, как катер с людьми приближается к судну и отплывает обратно. Ни флагов, ни надписей различить нельзя.

После этого, сообщает издание "Свободная пресса", США направили в залив ракетный эсминец. На корабле Mason (DDG 87) есть ракетное вооружение.

Изначально СМИ предположили, что Front Altair и Kokuka Courageous были атакованы торпедами, в результате чего возник пожар, но позже стало известно, что на одном судне якобы нашли магнитную мину. Всех моряков, в том числе 11 россиян, находившихся на Front Altair, эвакуировали в Иран и на американский эсминец "Bainbridge".