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Танкер с россиянами атаковали в Оманском заливе

Береговая охрана подтвердила информацию о нападении

По танкеру Front Altair, принадлежащему компании Frontline из Норвегии, ударили торпедами недалеко от побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ. На борту находились 23 члена экипажа, в основном – россияне, грузины и филиппинцы. Сейчас они в безопасности.

Моряков переправили на другое судно, находящееся в этом районе. Представитель посольства РФ в Омане, как стало известно телеграмм-каналу "Раньше всех. Ну почти", рассказал, что у него нет информации о том, были ли на танкере россияне. 

После атаки, сообщает издание Verdens Gang, судно загорелось. Как передает ТАСС, помимо Front Altair пострадал и танкер Kokuka Courageous, который зарегистрирован на Панаме.

Представители Frontline уверяют, что никакого нападения не было. При этом представитель оманской береговой охраны Нессер Селин подтвердил, что такой инцидент произошел

Полина ИВАНОВА
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