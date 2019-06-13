Танкер с россиянами атаковали в Оманском заливе

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По танкеру Front Altair, принадлежащему компании Frontline из Норвегии, ударили торпедами недалеко от побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ. На борту находились 23 члена экипажа, в основном – россияне, грузины и филиппинцы. Сейчас они в безопасности.
Моряков переправили на другое судно, находящееся в этом районе. Представитель посольства РФ в Омане, как стало известно телеграмм-каналу "Раньше всех. Ну почти", рассказал, что у него нет информации о том, были ли на танкере россияне.
После атаки, сообщает издание Verdens Gang, судно загорелось. Как передает ТАСС, помимо Front Altair пострадал и танкер Kokuka Courageous, который зарегистрирован на Панаме.
Представители Frontline уверяют, что никакого нападения не было. При этом представитель оманской береговой охраны Нессер Селин подтвердил, что такой инцидент произошел.
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