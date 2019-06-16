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Провокация США в Оманском заливе может расшатать мировую экономику

Фото: EPA/STRINGER/ТАСС
Американцев призвали предоставить убедительные доказательства вины Ирана

Голословные обвинения Тегерана в атаке на танкеры неуместны. Такое мнение выразили в Кремле.

"Призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные", – заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Действия США могут "расшатать основы мировой экономики", отметил он. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на программу"Москва. Кремль. Путин".

Напомним, нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous произошло 13 июня. На борту судна Front Altair находились 11 россиян. К счастью, никто не пострадал. Экипажи танкеров эвакуировали.

Не дожидаясь результатов расследования, американцы обвинили в атаке Иран, предъявив в качестве доказательства сомнительное видео, где якобы иранские военные снимают мину с одного из танкеров. При этом понять, что за люди в действительности запечатлены в ролике, невозможно.

Иранский МИД возмутился обвинениями США. Глава внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф назвал их безосновательными. Российская сторона также призвала Вашингтон не обострять ситуацию и делать выводы по завершении расследования.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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