Путин: выход США из соглашения с Ираном дестабилизирует обстановку

Конфликт Вашингтона с Тегераном рискует перейти опасную грань

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД), о чем ранее объявил Трамп, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил Владимир Путин в Бишкеке на заседании ШОС.

"Как председатель в ШОС, имеем в виду добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств. Считаем такой путь единственно логичным и правильным", – цитирует российского лидера РИА "Новости"



Соглашение было подписано в 2015 г., однако после ухудшения отношений США с Ираном, действующий американский президент, с самого начала считающий СВПД ошибкой, заявил о выходе Штатов из соглашения. Также в Вашингтоне пообещали ввести против Тегерана дополнительные санкции.