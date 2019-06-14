Путин: выход США из соглашения с Ираном дестабилизирует обстановку

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Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД), о чем ранее объявил Трамп, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил Владимир Путин в Бишкеке на заседании ШОС.
"Как председатель в ШОС, имеем в виду добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств. Считаем такой путь единственно логичным и правильным", – цитирует российского лидера РИА "Новости"
Соглашение было подписано в 2015 г., однако после ухудшения отношений США с Ираном, действующий американский президент, с самого начала считающий СВПД ошибкой, заявил о выходе Штатов из соглашения. Также в Вашингтоне пообещали ввести против Тегерана дополнительные санкции.
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Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется