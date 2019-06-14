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Путин: выход США из соглашения с Ираном дестабилизирует обстановку

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Конфликт Вашингтона с Тегераном рискует перейти опасную грань

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД), о чем ранее объявил Трамп, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил Владимир Путин в Бишкеке на заседании ШОС.

"Как председатель в ШОС, имеем в виду добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств. Считаем такой путь единственно логичным и правильным", – цитирует российского лидера РИА "Новости"

Соглашение было подписано в 2015 г., однако после ухудшения отношений США с Ираном, действующий американский президент, с самого начала считающий СВПД ошибкой, заявил о выходе Штатов из соглашения. Также в Вашингтоне пообещали ввести против Тегерана дополнительные санкции.

Александр ИЛЬИН
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