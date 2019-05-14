Грядет большая война: Пентагон идет на Иран

В США готовят 120 тысяч солдат для усмирения Тегерана

Пентагон подготовил план отправки 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток для противодействия Ирану. Столько военных США не было в последнее время ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Афганистане. Примерно такое же количество американцев участвовало во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Фактически это означает подготовку к масштабным боевым действиям, хотя в Вашингтоне, скорее всего, понимают, к каким тяжелым последствиям это может привести, учитывая позиции Сирии и России.

О планах отправки войск пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники. По их данным, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уже представил этот план помощникам Трампа в прошлый четверг. В частности, в нем предусматривается немедленная отправка солдат, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или нападет на американских военных.

Ранее Трамп потребовал большего контроля над ядерной и ракетной программой Тегерана и даже направил в Персидский залив авианосец с бомбардировщиками В-52, чтобы продемонстрировать свои серьезные намерения. В ответ Иран заявил о "психологической войне", которую ведут США, подчеркнув, что продолжит экспортировать свою нефть вопреки угрозам США. То есть в Тегеране акцентировали, что в деле замешана нефть.

На данный момент сложно сказать, какова вероятность отправки к границе Ирана 120 тыс. военных. Однако тот факт, что американская сторона неожиданно запросила встречу президентов США и России, говорит о том, что намерения у Вашингтона серьезные. Ранее "Коммерсант" со ссылкой на своим источники сообщил о готовящейся встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, причем инициатором якобы выступили именно США.



Теоретически лидеры могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, так как Трамп вряд ли пойдет на такой серьезный шаг, не проведя переговоры с Россией, которая тесно связана с Сирией и Ираном, являясь сейчас одним из самых влиятельных игроков на Ближнем Востоке. Впрочем официально информация о готовящейся встрече не подтверждена.