Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Грядет большая война: Пентагон идет на Иран

Фото: flickr.com/DVIDSHUB
В США готовят 120 тысяч солдат для усмирения Тегерана

Пентагон подготовил план отправки 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток для противодействия Ирану. Столько военных США не было в последнее время ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Афганистане. Примерно такое же количество американцев участвовало во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Фактически это означает подготовку к масштабным боевым действиям, хотя в Вашингтоне, скорее всего, понимают, к каким тяжелым последствиям это может привести, учитывая позиции Сирии и России.

О планах отправки войск пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники. По их данным, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уже представил этот план помощникам Трампа в прошлый четверг. В частности, в нем предусматривается немедленная отправка солдат, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или нападет на американских военных.

Ранее Трамп потребовал большего контроля над ядерной и ракетной программой Тегерана и даже направил в Персидский залив авианосец с бомбардировщиками В-52, чтобы продемонстрировать свои серьезные намерения. В ответ Иран заявил о "психологической войне", которую ведут США, подчеркнув, что продолжит экспортировать свою нефть вопреки угрозам США. То есть в Тегеране акцентировали, что в деле замешана нефть.

Фото: flickr.com/Expert InfantryНа данный момент сложно сказать, какова вероятность отправки к границе Ирана 120 тыс. военных. Однако тот факт, что американская сторона неожиданно запросила встречу президентов США и России, говорит о том, что намерения у Вашингтона серьезные. Ранее "Коммерсант" со ссылкой на своим источники сообщил о готовящейся встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, причем инициатором якобы выступили именно США.

Теоретически лидеры могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, так как Трамп вряд ли пойдет на такой серьезный шаг, не проведя переговоры с Россией, которая тесно связана с Сирией и Ираном, являясь сейчас одним из самых влиятельных игроков на Ближнем Востоке. Впрочем официально информация о готовящейся встрече не подтверждена.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Уже скоро: Россия предупредила мир о запуске ядерных боеголовок американцами

Вашингтон активно ввозит в страны Старого Света оружие массового поражения

Отравлены: найдена причина исчезновения малайзийского "Боинга"

Самолет погубил находившийся на борту груз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей