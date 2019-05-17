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Американские эсминцы с "Томагавками" выдвинулись к Ирану

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Тегеран молча пропустил их через залив

В Персидский залив вошли два эсминца ВМС США, вооруженных крылатыми ракетами "Томагавк". По данным USNI News корабли типа "Арли Берк" USS McFaul и USS Gonzalez прошли через Ормузский пролив, при этом береговая охрана Ирана не предприняла никаких действий.

На данный момент, по мнению многих американских военных и конгрессменов, включая Марко Рубио, восемь лет прослужившего в комитетах по разведке, война США и Ираном близка как никогда. Формальным поводом для вмешательства США могут послужить снимки из космоса, которые попали в распоряжение Пентагона. На них якобы изображены иранские корабли с ракетами, готовыми к применению.

Теперь американские власти рассматривают возможность переброски 120 тыс. военнослужащих поближе к иранской границе. А в Персидском заливе стоит курсирует авианосец "Авраам Линкольн" с F/A-18 на борту. Более того, США отправили в район бомбардировщики В-52, показывая, что намерения у Вашингтона самые серьезные.

Сам конфликт назревает давно. Иран помогает ливанской Хезболле, однако сейчас в США утверждают, что в Тегеране готовят атаку на американские войска. Формально это может быть использовано как повод, чтобы остановить ядерную и ракетную программу Ирана, которая не дает покоя Соединенным Штатам.

Александр ИЛЬИН
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