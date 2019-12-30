Вашингтон оправдал "антисемитскую свинью" из Варшавы времен Третьего Рейха

В США решили заступиться за польского посла, которому президент РФ Владимир Путин недавно дал жесткую оценку, и назвали главными виновниками начала Второй Мировой войны лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и главу СССР Иосифа Сталина. С обращением лично к российскому президенту обратилась американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер через Twitter.

"Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую Мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта", – написала дипломат.

На этот пассаж тут же отреагировало посольство РФ в Варшаве, усомнившись в том, что мадам Мосбахер знакома с историческими фактами.

"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?", – задались вопросом в нашей дипмиссии.

Напомним, Варшава весьма болезненно отреагировала на сделанный Путиным исторический экскурс по материалам архивов, согласно которым посол Польши в Третьем рейхе Юзеф Липски в 1938 г. одобрил идею Гитлера о высылке евреев из Европы на Мадагаскар и обещал поставить памятник фюреру в польской столице. Тогда лидер России назвал Липски сволочью и антисемитской свиньей.

Ранее сегодня премьер-министр Республики заявил, что таким образом якобы Москва пытается оправдаться за разные поражения на мировой арене.

