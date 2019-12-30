Глава польского кабмина в словах лидера РФ увидел отчаяние Москвы из-за поражений на мировой арене

В Варшаве полагают, что последнее заявление президента России Владимира Путина о действиях посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, которого он назвал сволочью и антисемитской свиньей, – это реакция Кремля на различные провалы во внешней политике.

С таким комментарием выступил премьер-министр Республики Матеуш Моравецкий на портале Совета министров страны, пишет украинская "Европейская правда".

Глава польского правительства подчеркнул, что российский лидер не раз пытался оболгать Польшу, причем делал это осознанно.

"Обычно так происходит, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное с ее действиями. Давление совсем не на исторической, а на современной геополитической арене", – цитирует издание Моравецкого.

Поляк перечислил поражения Москвы, которые якобы она понесла в последнее время: России не удалось "полностью подчинить Белоруссию", ЕС сохранил антироссийские санкции за присоединение Крыма, а саммит "нормандской четверки" прошел на фоне обострения с Вашингтоном, что усложняет процесс строительства "Северного потока – 2". Также наши спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Моравецкий увидел в высказывании Путина "попытку скрыть существующие проблемы".

Напомним, президент РФ дал жесткую оценку Липски на декабрьском саммите лидеров стран СНГ. Он привел архивные данные, из которых следует, что польский посол в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать всех евреев из Европы в Африку и обещал поставить тому памятник в Варшаве. Позже, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин снова помянул Липски, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.

В этот же день МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева. Глава нашей дипмиссии потом сообщил, что с ним провели жесткую, но вполне корректную беседу.