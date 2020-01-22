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США оказали неожиданную помощь России

США оказали неожиданную помощь России
Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Ограничительные меры сыграли только на руку Москве

Американские санкции в отношении других государств помогли России увеличить экспорт нефти в 2019 г. в три раза. Об этом сообщили в Минэкономразвития. 

Ведомство проанализировало изменения во внешней торговле за весь прошедший год, указав на тот факт, что санкции Вашингтона против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить объемы физического эксперты нефти газа, уточняет "ФедералПресс". 

По данным таможенной статистики за январь – ноябрь 2019 г., экспорт сырой нефти увеличился на 3,8%. Причем значительный вклад в рост показателя внесли страны НАТО – Турция и США. 

При этом Китай за тот же период стал покупать на 3% больше нефти. Но стоимость поставки российскоого черного золота в КНР снизилась на 6,7%. Это произошло в связи с общим сокращением топливно-энергетического экспорта. 

Напомним, в середине 2018 г. экспорт нефти из России в Китай достиг рекордных значений. С этого момента РФ заняла место крупнейшего поставщика нефти в КНР Во много это стало возможным благодаря выходу в 2019 г. на максимальную мощность системы трубопроводов Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).  

Ранее сообщалось, что Россия достроит газопровод "Северный поток – 2", несмотря на давление со стороны США. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что европейские страны осознают свою выгоду от дополнительного экспортного маршрута газа. 

Сергей САЗОНОВ

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